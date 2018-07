Mano testa Val e tira Carlos Eduardo no Flamengo

BRASÍLIA - O técnico Mano Menezes indicou nesta segunda-feira que deve mudar o esquema tático e fazer uma alteração na equipe titular do Flamengo para o jogo contra o ASA, nesta quarta-feira, em Arapiraca, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Em coletivo realizado em Brasília, o treinador sacou o atacante Carlos Eduardo e promoveu a entrada do volante Val.

Com essa alteração, o Flamengo passa a jogar no esquema tático 4-4-2. Assim, os atacantes Marcelo Moreno e Paulinho e, principalmente, o meio-campista Elias ganham mais liberdade no setor ofensivo.

Caso a troca seja confirmada, o time vai encarar o ASA com a seguinte escalação: Felipe; Léo Moura, Wallace, González e João Paulo; Cáceres, Val, Elias e Gabriel; Paulinho e Marcelo Moreno.

A troca de Carlos Eduardo, que trabalhou anteriormente com Mano no Grêmio e ainda não conseguiu apresentar um futebol consistente no time, por Val já havia acontecido no último sábado, durante o empate por 2 a 2 entre Flamengo e Coritiba, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, e agora deverá se repetir no primeiro duelo pela Copa do Brasil com o ASA.