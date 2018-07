Mano treina com Felipe na vaga de Paulo André

SÃO PAULO - No treino desta quarta-feira, Mano Menezes testou o zagueiro Felipe para a vaga de Paulo André na formação que ele pretende escalar no clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo Paulistão. O treinador montou um time com 14 titulares, mas só o meio-de-campo estava "inchado". A defesa permaneceu com quatro jogadores: Fagner, Gil, Felipe e Uendel.

Paulo André acertou nesta quarta-feira a sua transferência para o futebol chinês e deixou o Corinthians após cinco anos. A escalação de Felipe no time que contava com os titulares chamou atenção devido à péssima atuação do zagueiro na partida contra o Bragantino - ele marcou um gol contra e falhou no outro na derrota por 2 a 0. Cleber, que era considerado o favorito para ficar com a vaga, treinou com os reservas nesta quarta-feira.

A dupla de ataque foi formada por Guerrero e Romarinho - Emerson está suspenso e fica fora do clássico. No meio, além de Ralf e Guilherme, que são os volantes titulares, Mano escalou Bruno Henrique, Ramírez, Danilo, Renato Augusto e Jadson. Desses cinco, o técnico terá de sacar três atletas para montar o time que enfrentará o Palmeiras.

Nesta quinta-feira, Mano Menezes deve comandar um treino convencional, com 11 contra 11. Até lá, ele aguarda o aval da diretoria para saber se poderá ou não escalar o meia Jadson, que ainda aguarda pendências burocráticas para finalizar a troca envolvendo a ida do atacante Alexandre Pato para o São Paulo.