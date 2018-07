Mano troca zagueiro na escalação do Corinthians contra o Rio Claro

SÃO PAULO - Em treino fechado para imprensa, na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o treinador Mano Menezes promoveu uma mudança na escalação do Corinthians para enfrentar o Rio Claro, na noite deste sábado, no Pacaembu, pela 10.ª rodada do Paulistão. A troca por opção técnica foi na zaga, com a entrada de Cleber no lugar de Felipe.

Felipe tinha sido escolhido inicialmente por Mano para ser o substituto do zagueiro Paulo André, negociado com o futebol chinês. Mas ele teve falhas nos dois jogos que disputou como titular, diante do Palmeiras e do Oeste. Assim, o treinador parece agora disposto a dar uma chance para Cleber formar a dupla de zaga com Gil.

Além da troca na zaga, Mano terá o retorno do volante Guilherme, que cumpriu suspensão contra o Oeste na rodada passada. Com isso, o meia Danilo volta para o banco e o time jogará novamente com três volantes, assim como aconteceu diante do Palmeiras - os outros dois são Ralf e Bruno Henrique, enquanto Jadson fica sozinho na armação.

Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Rio Claro tem Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Uendel; Ralf, Guilherme, Bruno Henrique e Jadson; Romarinho e Guerrero. Foi com essa equipe que Mano trabalhou no treino da tarde desta sexta-feira, quando utilizou muita conversa e orientação sobre posicionamento em campo.

Após passar na última quarta-feira por uma cirurgia para retirada de um abscesso, que é um acúmulo de pus na pele, debaixo de um dos seus braços, o atacante Emerson foi novamente vetado pelos médicos. Como ainda sente dores no local, não poderá enfrentar o Rio Claro. Enquanto isso, o jovem atacante Malcom, que tem apenas 16 anos e foi recentemente promovido da base, já começou a treinar com o elenco profissional.