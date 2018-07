Mano usa a eliminação do Flamengo para se defender O técnico Mano Menezes usou a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para se defender das críticas que recebeu após a derrota do Corinthians, também para o Atlético Mineiro, por 4 a 1, de virada. E o que chamou a atenção na entrevista coletiva desta sexta-feira foi o fato de próprio treinador corintiano sugerir a pergunta.