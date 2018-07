Mano vai ao CT e dá início ao trabalho no Flamengo

RIO - Um dia após ser apresentado como novo técnico do Flamengo, Mano Menezes iniciou seu trabalho no cargo na tarde desta terça-feira, quando compareceu ao Ninho do Urubu para acompanhar de perto a atividade dos seus novos comandados, sem, contudo, passar orientações aos jogadores.

Mano não comandou nenhum treinamento, mas conversou com os atletas do elenco e depois acompanhou o trabalho de musculação que eles faziam na academia. Em seguida, foi com os jogadores para o gramado, onde estes fizeram, por cerca de 40 minutos, um intenso treinamento físico.

O treinador, que estava sem trabalhar desde que foi demitido da seleção, em novembro, chegou ao Flamengo acompanhado do auxiliar Sidnei Lobo e do preparador físico Eduardo Silva, que também foram ao CT pela primeira vez nesta terça. Esse último, ao lado de Joelton Urtiga, da comissão técnica permanente do Flamengo, comandou o treinamento feito no gramado.

De acordo com o Flamengo, Mano Menezes se reuniu pela manhã com a comissão técnica e com alguns funcionários do CT. Após a conversa, ele, Sidnei Lobo e Eduardo Silva andaram pelos campos para que pudessem se familiarizar com a estrutura do CT.