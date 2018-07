Mano vai conversar com trio antes de definir escalação Uma reunião às 12 horas desta quinta-feira, no CT do Parque Ecológico, vai definir a escalação de Gil, Elias e Guerrero na partida do Corinthians contra o Atlético-MG, marcada para começar às 19h30, no Itaquerão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes quer conversar com o trio para saber quais são as condições físicas deles antes de tomar uma decisão.