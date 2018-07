Mano valoriza empate e atuação do Cruzeiro no 2º tempo contra o Atlético-MG

O empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, foi considerado ruim para o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas o técnico Mano Menezes enxergou aspectos positivos no resultado. Ele lembrou que ao menos a sua equipe voltou a pontuar no torneio após duas derrotas consecutivas e num clássico em que começou em desvantagem.

"O time teve mérito de buscar no mínimo um empate e depois das duas derrotas, a conversa foi exatamente essa, com os jogadores. Nós queremos vencer todos os jogos, mas quando não pudermos vencer, quando não pudermos fazer os três pontos, vamos fazer um, que também soma e ajuda nessa hora", declarou.

Mano reconheceu que o Cruzeiro teve um início ruim no clássico, não conseguindo valorizar o controle da posse de bola e permitindo que o Atlético-MG abrisse o placar na etapa inicial, mas não deixou de destacar o espírito de luta dos seus jogadores. "Em uma parte do jogo, nós rifamos a bola. A bola estava no nosso pé e demos chutões. Nós nos livramos da bola. Nosso pecado foi esse. No restante, a equipe teve postura, teve qualidade, teve superação, que é um comportamento necessário em jogos como esse e por isso a gente saiu, no mínimo, com um empate no final", disse.

O treinador cruzeirense também valorizou a atuação do Cruzeiro no segundo tempo, quando o time conseguiu arrancar o empate. Na sua visão, o time conseguiu ser mais ousado e aumentar a produção ofensiva, o que poderia ter rendido até a vitória. "Entre as coisas que você não pode deixar de fazer é jogar e o Cruzeiro deixou de jogar 20, 25 minutos do primeiro tempo. Por isso sofreu o gol e teve que sair atrás. No segundo tempo, quando assumiu essa responsabilidade, tomou a decisão de se arriscar mais, também porque precisava, fez um jogo muito melhor e mereceu empatar e quem sabe até virar, pelo volume e pelas oportunidades", completou.

O empate deixou o Cruzeiro em 15º lugar no Brasileirão, com 30 pontos, dois acima da zona de rebaixamento do Brasileirão. O próximo compromisso do time será pela Copa do Brasil. Após vencer por 5 a 2 no Rio, o time recebe o Botafogo na próxima quarta-feira, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.