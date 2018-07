Mano vê Brasil com jogadores tão bons quanto Conca O meia Conca é um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Mano Menezes não considera que o argentino do Fluminense está acima do nível dos jogadores que estão à disposição da seleção. De acordo com o treinador, a equipe está bem servida de jogadores criativos para o meio-de-campo.