Mano vê Corinthians 'maduro', mas cobra resultados

O técnico Mano Menezes afirmou, nesta terça-feira, que o Corinthians está "maduro" para conquistar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador, porém, lembrou que o time precisa provar dentro de campo a sua condição de favorito a partir desta quarta-feira, quando enfrenta o Racing, às 21h50, em Montevidéu, pela penúltima rodada do Grupo 1 da competição.

Veja também:

Mano não teme provocações a Ronaldo no Uruguai

"A gente preparou a equipe para ela saber se comportar dentro de uma realidade que seria a Libertadores. Porcentualmente, estamos fazendo a melhor campanha, mas precisamos comprovar isso nas duas últimas rodadas", afirmou Mano Menezes, em entrevista coletiva no Parque São Jorge, poucas horas antes de embarcar rumo ao Uruguai.

Depois de encarar o Racing, o Corinthians enfrentará o Independiente de Medellín, no próximo dia 22, no Pacaembu, na rodada final da sua chave na competição. Para jogar mais tranquilo no Brasil, Mano garante que a equipe irá mostrar ofensividade para sair de Montevidéu com os três pontos na bagagem.

"Libertadores é um campeonato diferente, em que a gente sabe a importância de se ganhar fora de casa", reforçou o treinador, lembrando que a equipe corintiana não pode se iludir com o fato de hoje ocupar a liderança do Grupo 1 da Libertadores, com dez pontos, três à frente do Racing.

"Para mim, o time mostrou que é maduro desde a primeira rodada. Cabe agora a nós melhorar a parte tática e técnica... O Corinthians tem feito jogos seguros e corrido poucos riscos, mas não pode se acomodar", alertou Mano, para depois prometer: "Estamos indo para Montevidéu para fazer o resultado".