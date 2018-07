Mano vê Cruzeiro em crescimento após empate com o Grêmio O Cruzeiro não conseguiu sair do 0 a 0 com o Grêmio, domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o técnico Mano Menezes enxergou aspectos positivos na partida no Mineirão. O treinador avaliou que o time apresentou evolução e vem demonstrando consistência, tanto que não foi vazado nas últimas três partidas.