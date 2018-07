Mano vê Cruzeiro fortalecido para enfrentar o Santos: 'Precisamos aproveitar'

A difícil classificação para a final da Copa do Brasil na quarta-feira, quando superou o Grêmio nos pênaltis, após vencer os 90 minutos por 1 a 0, fortaleceu o Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o técnico Mano Menezes afirmou que o time mineiro precisa aproveitar esse embalo para o jogo de domingo contra o Santos, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada.

"Precisamos aproveitar os fatores positivos após uma vitória em um jogo grande. Fortalece nossa confiança e a da torcida", comemorou o treinador, demonstrando confiança para vencer o Santos.

Além do entusiasmo com a classificação, segundo Mano, é preciso lembrar que o Cruzeiro vem de sólidas atuações. "O futebol que estamos jogando nos últimos jogos, aliado a boas doses de competição e inteligência, pode nos ajudar muito", avaliou.

Na sexta posição do Brasileirão com 30 pontos, sete atrás do Santos, o Cruzeiro precisa aproveitar o jogo de domingo para se consolidar no G6, conforme acrescentou o meia Robinho. "Estamos entrando de vez na briga pela Libertadores no Brasileirão. Vamos fortes para cima do Santos, precisamos vencer".

Tão importante quanto vencer no domingo, segundo Robinho, é o time estar consciente de que precisa manter o bom desempenho até o final da temporada. "Na reta final do ano as coisas estão acontecendo da melhor forma. Vamos manter isso até o final", completou o meia.