Mano vê Cruzeiro mais confiante e diz que time entrará 'nos trilhos'

O técnico Mano Menezes avaliou que a segunda vitória consecutiva do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a goleada por 5 a 1 sobre o Figueirense, trará mais confiança ao time para a sequência da competição. Além disso, após a sua estreia, garantiu que a equipe, ainda ameaçada de rebaixamento, tem condições de embalar.

"Você estrear vencendo por 5 a 1, em um campeonato difícil como é o Brasileiro e num horário que os mandantes vinham tendo bastante dificuldade de se impor, pelo calor, não é nada fácil. Por esses motivos, essa era uma estreia mais do que desejada. Tenho certeza de que nós iremos entrar no trilho e já senti isso por parte dos jogadores. O time jogou muito bem e o mérito é todo dos atletas, nós só passamos um pouco mais de confiança para eles", afirmou.

Mano também agradeceu o apoio dos torcedores do Cruzeiro, que encheram o Mineirão no último domingo, naquele que foi o maior público do time como mandante - 39.040 pagantes - nesta edição do Campeonato Brasileiro.

"Temos que ressaltar e elogiar muito o nosso torcedor, que colocou 40 mil pessoas no Mineirão, às 11 horas de domingo. Já havia assistido pela televisão os últimos minutos do jogo contra o Santos e fiquei encantado com a torcida, por estar junto ao time mesmo nos momentos de dificuldade. Hoje ficamos felizes porque conseguimos retribuir com aquilo que ela espera do Cruzeiro", completou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 28 pontos, em 13º lugar no Brasileirão. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, quando vai encarar o Flamengo, no Maracanã, pela 24ª rodada.