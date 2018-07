Mano vê Cruzeiro motivado para sonhar com Libertadores

O técnico Mano Menezes reconheceu que conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores ainda é um objetivo distante para o Cruzeiro, mas crê que a boa fase permite aos jogadores sonharem com a classificação, afinal, com a vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no último domingo, no Serra Dourada, completou oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

"Eu acho que isso também serve de motivação para o grupo nessa hora. Nós temos condições de encerrar o ano com uma produção de equipe muito melhor e isso vai beneficiar a todos, principalmente ao Cruzeiro e ao seu torcedor", disse Mano.

O treinador reconheceu que o Cruzeiro não teve grande atuação diante do Goiás, mas lembrou a importância do resultado para a sequência do Brasileirão, destacando que ainda não há mais risco de rebaixamento, pois a equipe chegou aos 44 pontos, em 11º lugar, com 11 de vantagem para a zona de descenso.

"Às vezes você não consegue e mesmo sem conseguir fazer um jogo brilhante, fizemos os três pontos, que era o mais importante, que nos coloca hoje com 44 pontos, onze (acima) do pessoal lá de trás e já vislumbrando alguma coisinha longe lá na frente, lá em cima", comentou.

Empolgado pela boa fase no Brasileirão, o Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai encarar o Avaí, pela 33ª rodada do Brasileirão, em Florianópolis.