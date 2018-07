Mano vê evolução e aposta em Flamengo mais confiante

BRASÍLIA - O técnico Mano Menezes avaliou que a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Vasco, domingo, no Estádio Mané Garrincha, foi importante não apenas para deixar a equipe fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas também para dar confiança ao time visando a sequência da competição. Para ele, a equipe apresentou evolução e mereceu vencer o clássico disputado em Brasília.

"Precisamos ter a dose de humildade para estabelecer como parte mais importante, sem dúvidas, o resultado. Time evoluiu e a vitória nos deixa confiantes para sequência que vem pela frente. Enquanto conseguimos manter a formação inicial, Flamengo fez um bom jogo tecnicamente. Trabalhou a bola, chegou com velocidade e criou jogadas capazes de nos dar a vitória", explicou.

Mano destacou a boa atuação do atacante Paulinho, autor do único gol da partida de domingo. "Paulinho vem se destacando nos momentos mais decisivos e importantes. Cumpre bem a função que recebe. Estou muito satisfeito com ele. Assim como também estou feliz com a dedicação mostrada pelos outros jogadores que ainda não estão tão bem, mas que certamente podem crescer", afirmou.

O treinador também aproveitou para agradecer o apoio do torcedor do Flamengo. "Hoje, o estádio estava mais bonito que contra o Coritiba. Quando é clássico, o torcedor vem com um espírito diferente. Torcida do Flamengo tem sido exemplar. Pedi ao torcedor que, neste primeiro momento do trabalho, nos apoiasse e ele não tem faltado conosco. Apoio está sendo exemplar e o torcedor entende nossas limitações momentâneas. Se a dedicação do time for sempre no nível que foi hoje, a torcida vai nos entender e apoiar mesmo que não saia tudo bem dentro de campo", disse.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos nove pontos, em 11º lugar no Campeonato Brasileiro após sete rodadas. Agora, a equipe volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na quarta-feira vai enfrentar o ASA, em Volta Redonda, pela terceira fase do torneio. No jogo de ida, o time carioca venceu por 2 a 0.