Mano vê Palmeiras mais confiante para sequência do Brasileiro

Após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Goiás, sábado, no Serra Dourada, o técnico Mano Menezes disse estar confiante para a sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer no Nacional e subiu para a terceira colocação com 33 pontos. Na terça-feira, o Palmeiras faz jogo atrasado da 16.ª rodada e, se vencer, pode diminuir para três pontos a distância do líder Flamengo.

"Para um treinador que chega nas circunstâncias que eu cheguei, uma vitória, como o torcedor viu, com o time se entregando em campo, nos enche de confiança para tentarmos reiniciar essa retomada no Campeonato Brasileiro", disse Mano Menezes.

Para o jogo com o Goiás, o treinador teve apenas dois dias de trabalho com o elenco. Antes da partida com o Flu, terça-feira, o tempo também é curto. Por isso, Mano já avisou que não pretende mudar muito a equipe.

“Temos de fazer a retomada baseada nas coisas boas que temos e com algumas mudanças de ideia na maneira de jogar. É um ponto de recomeço”, justificou.

Um desfalque já é certo para a partida com o Fluminense no Allianz Parque. O meia Lucas Lima foi expulso contra o Goiás e terá de cumprir suspensão automática.