Mano vê Willian nos planos do Cruzeiro e admite carência nas laterais

Com poucas chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro já inicia o planejamento para 2017. Nesta quinta-feira, o técnico Mano Menezes deu entrevista coletiva e não se furtou a falar sobre os planos para a próxima temporada. E eles passam pela manutenção do atacante Willian no elenco celeste.

"Ele (Willian) está nos planos para o ano que vem. Não tratamos com nenhum clube do Brasil sobre troca de jogador. Às vezes existe sondagem, e o Willian a alimentou um pouco quando concedeu uma entrevista para as crianças. Tudo que a gente fala interfere no processo. A partir daí surgiram especulações, mas elas não têm fundamento nenhum por enquanto. Não tratamos desse assunto", afirmou o treinador.

Há cerca de um mês, em uma ação promocional, o Cruzeiro promoveu uma entrevista comandada por crianças. E nela, Willian admitiu que torcida para o São Paulo quando jovem. De lá para cá, diversas especulações surgiram sobre o interesse do clube paulista pelo atacante, que tem sido reserva em Belo Horizonte. Mas Mano garantiu que não há nada concreto e sequer aceita a ideia de perder o jogador.

Se Willian está com moral com o comandante, os laterais cruzeirenses não podem dizer o mesmo. Nesta quinta, ele admitiu a necessidade de a diretoria ir ao mercado buscar reforços para a posição.

"Foi um setor em que a gente, na minha opinião, não produziu satisfatoriamente para o nível que precisa. Isso também se deve a escolha do jeito da equipe jogar até certo tempo. O Paulo (Bento) armava uma defesa diferente do que eu armo. Fechava muito a linha de quatro, nossos laterais ficavam um pouco ou bastante expostos no enfrentamento de um contra um", comentou. "Isso criou um problema na temporada, que já corrigimos em parte, mas precisamos recuperar. Não é só uma questão de nome, mas do jeito da equipe jogar", analisou.