Mano volta a convocar Fred e chama Cavalieri pela 1ª vez

Fred havia ficado de fora das convocações para o jogo de ida do Superclássico, realizado em Goiânia, e também não participaria do confronto de volta, inicialmente marcado para acontecer em 3 de outubro, mas que acabou sendo cancelado por falta de energia no estádio da cidade de Resistência (ARG).

Fred acabou sendo incluído na lista depois de Wellington Nem, convocado para estes dois confrontos com a Argentina, ter se machucado no último jogo contra o Palmeiras. O goleador do Brasileirão se tornou o centro de uma polêmica após o seu pai, Juarez Pinheiro, ter declarado que o seu filho simulou uma contusão para não servir a seleção em janeiro passado, versão negada pelo atleta. Desde então, ele não foi convocado mais por Mano Menezes, que vinha sendo cobrado pelos torcedores e imprensa por ignorar o grande momento vivido pelo atacante.

Sem Fred, que também a chegou a criticar Mano em uma entrevista após ficar fora dos amistosos da seleção contra África do Sul e China, o Brasil venceu o duelo de ida do Superclássico das Américas, no Serra Dourada, por 2 a 1, e agora tentará sustentar a vantagem de poder empatar no confronto de volta.

Já Cavalieri vinha esperando faz tempo por uma chance na seleção, tendo em vista o bom momento que vive no Fluminense e o fato de Mano vir dando chances para muitos goleiros na seleção, como Cassio, do Corinthians, que ficou fora desta convocação.

Entre os outros convocados, destaque também para a convocação de Durval, zagueiro do Santos, e Fellype Gabriel, meia do Botafogo. Campeão brasileiro por antecipação, o Fluminense ainda teve o lateral Carlinhos, o volante Jean e o meia Thiago Neves chamados para este confronto, totalizando cinco atletas chamados com Fred e Cavalieri.

Por causa do envolvimento de São Paulo e Grêmio na disputa das semifinais da Copa Sul-Americana, Mano não chamou jogadores dos dois clubes para este confronto de volta do Superclássico das Américas.

Antes de pegar a Argentina mais uma vez, a seleção brasileira medirá forças com a Colômbia em amistoso nesta quarta-feira, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde Mano contará com jogadores que atuam no exterior. Para este duelo diante dos argentinos, ele chamou apenas atletas que jogam no futebol brasileiro.

Confira os convocados para o jogo de volta do Superclássico das Américas:

Goleiros - Diego Cavalieri (Fluminense) e Jefferson (Botafogo).

Laterais - Carlinhos (Fluminense), Fábio Santos (Corinthians), Lucas Marques (Botafogo) e Marcos Rocha (Atlético-MG).

Zagueiros - Durval (Santos), Leonardo Silva (Atlético-MG) e Réver (Atlético-MG).

Volantes - Ralf (Corinthians), Arouca (Santos), Jean (Fluminense) e Paulinho (Corinthians).

Meias - Bernard (Atlético-MG), Fellype Gabriel (Botafogo) e Thiago Neves (Fluminense).

Atacantes - Fred (Fluminense), Neymar (Santos) e Leandro Damião (Internacional).