Mano volta a convocar jogadores que atuam no Brasil para amistoso

SÃO PAULO - Mano Menezes anunciou na manhã desta terça-feira, 30, a lista de convocados para defender a seleção brasileira no último amistoso do ano, contra a Colômbia, em 14 de novembro, no estádio Metlife em New Jersey, nos Estados Unidos. A partida será a milésima já disputada pelo time oficial de futebol que representa o Brasil.

O técnico havia se comprometido a não chamar mais de um jogador de cada time brasileiro, em acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para não prejudicar os clubes na reta final do Campeonato Brasileiro, mas não cumpriu sua promessa, convocando, Neymar e Arouca, que atuam pelo Santos e Paulinho e Fábio Santos do Corinthians. Mano Menezes também não ouviu os apelos dos clubes europeus, que reclamaram da localidade escolhida para a partida.

O amistoso, no entanto, não afetará significativamente a campanha dos clubes no Brasileiro, pois os jogadores não devem perder rodadas.

"Não teve jeito, essa é uma questão que sempre será abordada pelo interesse individual dos clubes, mas não teremos o prejuízo de interferir diretamente no Campeonato Brasileiro", alegou o técnico.

As poucas novidades da convocação ficaram por conta do lateral corintiano Fábio Santos, que entra para suprir a ausência de Marcelo e Alex Sandro. Réver, do Atlético-MG, ganha chance diante da lesão de Dedé, do Vasco. Arouca, do Santos, também ganhou nova oportunidade de Mano Menezes e compõe o time de volantes no lugar de Fernando, do Grêmio. Fred, do Fluminense, mais uma vez, ficou de fora.

A seleção brasileira faz mais uma partida oficial em novembro pela decisão do Superclássico com a Argentina, no dia 21. A convocação para o jogo deve ser anunciada mais adiante, somente com atletas que atuam no Brasil.

Veja a lista dos convocados de Mano Menezes:

Goleiros

Diego Alves (Valência)

Jefferson (Botafogo)

Laterais

Adriano (Barcelona)

Daniel Alves (Barcelona)

Fábio Santos (Corinthians)

Zagueiros

David Luiz (Chelsea)

Leandro Castán (Roma)

Réver (Atlético-MG)

Thiago Silva (PSG)

Volantes

Arouca (Santos)

Paulinho (Corinthians)

Ramires (Chelsea)

Sandro (Tottenham)

Meias

Giuliano (Dnipro)

Kaká (Real Madrid)

Lucas (São Paulo)

Oscar (Chelsea)

Thiago Neves (Fluminense)

Atacantes

Hulk (Zenit)

Leandro Damião (Internacional)

Neymar (Santos)