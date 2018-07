Mano volta a escalar Corinthians com Guerrero e Romero

A troca do suspenso Jadson por Renato Augusto será mesmo a única alteração na equipe titular do Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Itaquerão. Jadson levou o terceiro cartão amarelo diante do Vitória, no fim de semana passado, e não vai poder jogar diante do maior rival.

Nesta sexta-feira, no CT do Parque Ecológico, Mano Menezes realizou o chamado treino fantasma, com os titulares postados sem adversários. A intenção do treinador era corrigir o posicionamento do time, que vem de boa vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, quarta-feira, pela Copa do Brasil, também no Itaquerão.

O ataque que funcionou bem diante dos baianos está mantido. Guerrero, que saiu no intervalo sentindo dores na panturrilha direita e chegou a ser dúvida para o clássico, treinou normalmente nesta sexta e vai enfrentar o Palmeiras.

Ao lado dele no ataque corintiano vai mais uma vez estar o paraguaio Angel Romero. O garoto, contratado durante a intertemporada, agradou diante do Bahia, quando fez até gol, e ganhou de vez a posição de Luciano, que vai ficar no banco de reservas.