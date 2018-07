Manoel admite dores, mas diz estar pronto para atuar pelo Cruzeiro

"O Bruno é um grande companheiro, jogamos diversas vezes no ano passado, fomos bem, a defesa teve um papel importante no Brasileirão de 2015. Espero que possamos manter o ritmo da equipe e que a vitória venha para atingirmos o objetivo", declarou o jogador.

Manoel se recuperou do edema na coxa e reforçou o Cruzeiro diante do Atlético-PR, semana passada, pela Copa Sul-Minas-Rio. Apesar disso, o próprio jogador admite que ainda sente dores no local. "Estou 100%. Ainda sinto um pouquinho de dor, mas isso é normal, a gente aprende a conviver um pouco com isso. Mas estou me sentindo bem e entusiasmado para a partida."

O Cruzeiro vem de duas vitórias consecutivas - contra Caldense e Atlético-PR - e conta com mais um resultado positivo contra o Uberlândia para tirar de vez a pressão sobre o técnico Deivid. Além disso, um triunfo na terça-feira recolocaria a equipe na liderança do Mineiro e mais próxima de garantir a classificação.

"A expectativa é boa, estou me sentindo muito bem depois de alguns dias parados. Espero fazer um grande jogo, os resultados do fim de semana foram favoráveis, então se fizermos uma boa partida amanhã e vencer, temos grandes chances de terminar na frente. Vamos com tudo para a partida", disse Manoel.