Manoel brinca e diz que fugiu de bater pênalti pelo Corinthians: 'Faltava o Ralf'

Somente três jogadores do Corinthians não tiveram de bater pênalti na decisão com o Santos no Pacaembu: Cássio, Manoel e Ralf. Em conversa com os jornalistas após a disputa, o zagueiro admitiu que estava ansioso para que terminasse logo e brincou ao comentar o assunto.

"Estava chegando a minha vez. Faltava só eu e o Ralf. Bati uma vez, não tive uma experiência muito boa, foi contra o São Paulo, na Libertadores", disse. "Estava falando com o Ralf. O Ralf estava batendo melhor no treino, ele que ia bater”, comentou em meio a risada.

Manoel errou uma penalidade quando ainda estava no Cruzeiro, na disputa com o São Paulo, pela Libertadores de 2015. Ele chutou mal e o goleiro Rogério Ceni fez a defesa. Como sabia que Cássio seria o último, estava tentando passar para Ralf a responsabilidade de ser o antepenúltimo.

O Corinthians avançou para a final do Campeonato Paulista depois de perder o jogo por 1 a 0 no tempo regulamentar. Na decisão por pênaltis, apenas o atacante Mauro Boselli, o primeiro a bater pelo time da capital, errou - Vanderlei fez a defesa. Pelo Santos, Kaio Jorge e Victor Ferraz acertaram a trave.

A partida teve Cássio como destaque nos 90 minutos. O goleiro corintiano fez importantes defesas e só foi superado aos 40 minutos do segundo tempo em um cabeceio de Gustavo Henrique. Foi a terceira vez na temporada que o Corinthians avançou nos pênaltis. Antes, a equipe eliminou o Racing na primeira fase da Copa Sul-Americana, e depois despachou a Ferroviária nas quartas de final do Paulistão.