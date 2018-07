Manoel celebra folga no Cruzeiro antes de jogos decisivos

Classificado antecipadamente às semifinais do Campeonato Mineiro e com o segundo lugar assegurado, o Cruzeiro vai fazer uma partida de caráter meramente amistoso no próximo domingo, quando receberá o Democrata de Governador Valadares, no Mineirão, pela rodada final da primeira fase. Por isso, o técnico Mano Menezes vai dar um descanso aos titulares, ainda mais que o time terá uma sequência de decisões nas semanas seguintes, como na Copa do Brasil, fato que foi celebrado pelo zagueiro Manoel.

"O Mano conversou com a gente antes do jogo com o Joinville, quando a maioria não jogou. Ele disse que seria uma semana decisiva, e a gente tinha que se concentrar bastante. Seriam jogos muito intensos. A gente entendeu isso e está treinando e descansando porque vai ser um mês decisivo para gente. A gente está ciente que precisa fazer grandes partidas e estar bem concentrados nisso", completou.

Depois do duelo com o Democrata, o Cruzeiro terá pela frente o São Paulo, na próxima quinta-feira, no Morumbi, no jogo de ida da quarta fase - o jogo de volta será no dia 19, no Mineirão. E entre esses dois jogos, o time jogará pelas semifinais do Campeonato Mineiro.

Se o duelo com o Democrata não terá muito peso para a sequência da temporada, o confronto será marcante para Fábio, de volta ao time após quase oito meses afastado por causa de uma grave lesão no joelho. Manoel celebrou o retorno do goleiro ao Cruzeiro.

"Estou muito feliz pela volta dele. Todo mundo está. Fábio é um ídolo do clube, e a gente sabe a dificuldade que ele teve para voltar. Espero que ele volte em alto nível, como sempre foi. Estou muito feliz. Espero que ele possa nos ajudar", disse.