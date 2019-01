Manoel chega para assinar contrato e já fala como atleta do Corinthians

O zagueiro Manoel chegou a São Paulo na tarde desta terça-feira para fazer exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O Cruzeiro, clube que detém seus direitos econômicos, já encaminhou a maior parte das informações clínicas para o clube paulista. Ele vai passar por avaliações complementares nesta quarta-feira e, se for aprovado, vai formalizar o vínculo por empréstimo de um ano.

Mesmo sem a assinatura, o defensor já faz planos como jogador do clube alvinegro. O clube já reservou a camisa 4 para Manoel. “É uma oportunidade que apareceu para mim, fiquei muito feliz. Importante é que eu estou muito motivado com a oportunidade de poder jogar e vestir a camisa do Corinthians”, disse o jogador de 28 anos.

Manoel já projetou até sua programação de treinamentos. Ele contraiu catapora durante as férias e não treinou com os atletas do Cruzeiro no começo deste ano. Mas garante que estará em forma dentro de uma semana aproximadamente. “Estou bem já. Fiquei uma semana parado, mas agora eu estou bem já. Acredito que em uma semana eu estou bem já fisicamente”, comentou o oitavo reforço do Corinthians na temporada.

O zagueiro negou que tivesse pedido um auxílio-moradia para acertar com o Corinthians, exigência que quase impediu a negociação. O Cruzeiro vai arcar com 30% dos salários do atleta. Manoel revelou que já recebeu informações sobre a forma de trabalho do técnico Fabio Carille.

“Quero poder treinar e me sentir à vontade. Sou um zagueiro firme, jogo sério, já ouvi coisas boas do Carille. O Renato Chaves (zagueiro, ex-Fluminense, hoje no Al-Wehda) jogou comigo no Atlético-PR. Desde que saiu a notícia, ele entrou em contato para falar que eu ia crescer muito como profissional”, concluiu.