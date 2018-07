Manoel e Ariel Cabral recebem alta após passarem por cirurgia no Cruzeiro

O zagueiro Manoel e o volante Ariel Cabral receberam alta nesta sexta-feira e já estão em casa após serem submetidos a cirurgias na última quinta. Eles sofreram traumas na partida contra o São Paulo, quarta, que classificou o Cruzeiro às oitavas de final da Copa do Brasil.

O problema do zagueiro foi mais grave. Manoel sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, ao participar de um lance no campo de ataque, e precisou ser operado pelo médico Daniel Baumfeld, no Hospital Felício Rocho.

A cirurgia transcorreu dentro do esperado, conforme informou o Cruzeiro, e o jogador deve iniciar a fisioterapia em dez dias. Manoel, contudo, só deve retornar aos gramados em dois meses. Assim, ele perderá parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Ariel Cabral, por sua vez, sofreu um trauma na região pélvica e passou por uma drenagem no Hospital Life Center, comandada pelo médico Leonardo Nogueira. A expectativa é de que o argentino seja liberado aos treinos em três semanas.