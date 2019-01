Manoel e Boselli participam de treino com bola no Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira após empatar por 1 a 1 com o São Caetano pela estreia do Campeonato Paulista. Os titulares da partida ficaram na academia, enquanto que os reservas foram a campo.

As novidades ficaram por conta das presenças do zagueiro Manoel e do atacante Mauro Boselli. Apresentados aos torcedores no domingo, os dois participaram da atividade com bola, mas ainda seguem sem uma data para estrear. Outro que voltou aos gramados foi o volante Gabriel, recuperado de lesão na coxa direita.

O volante Ralf, que trata dores na coxa direita, também trabalhou em campo, mas separadamente, sob supervisão da preparação física. O atacante Sergio Díaz, com desconforto no joelho direito, também integrou o trabalho ao lado do camisa 15.

O técnico Fábio Carille voltará a trabalhar com todo o elenco nesta terça-feira, quando deverá definir a equipe para a partida contra o Guarani, quarta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, às 19h15, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

A tendência é que o treinador repita a equipe da estreia, com Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza.