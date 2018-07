Manoel e Branquinho desfalcam Atlético-PR contra Avaí

Manoel e Branquinho se juntam ao volante Deivid e ao atacante Guerrón, que cumprirão suspensão no domingo. Em compensação, o treinador terá os retornos do zagueiro Rhodolfo e do meia Paulo Baier, suspensos na rodada passada.

Sem chances de terminar o campeonato no G-4, o Atlético buscará a vitória no domingo com o objetivo de ficar em quinto lugar na tabela do Brasileirão. Mesmo sem grandes perspectivas, o time espera empolgar a torcida, para compensar o final dos últimos campeonatos, quando chegou a correr risco de rebaixamento.

"O momento é de terminar bem o campeonato. Quero convocar a torcida para apoiar novamente o time porque ela foi muito importante na campanha que fizemos", afirmou o volante Chico. "É muito bom fechar o ano desta maneira, porque em 2007, 2008 e 2009 sentimos que ficamos devendo para a torcida e para nós mesmos", completou.