Manoel e De Arrascaeta se juntam com ao Cruzeiro no Rio e podem jogar no domingo

O zagueiro Manoel e o meia uruguaio Arrascaeta viajaram nesta quinta-feira para se juntar à delegação do Cruzeiro no Rio - a equipe enfrenta o Fluminense, nesta quinta, às 19h30 -, que embarcará para Santa Catarina nesta sexta. Os atletas poderão ser reforços do time mineiro na partida deste domingo, em Florianópolis, diante do Avaí, às 16 horas, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos os jogadores estavam em trabalho de recuperação de lesões. Manoel havia sofrido uma fratura no pé esquerdo, no mês de abril passado, em jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Já Arrascaeta torceu o joelho depois de levar uma pancada no duelo contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pelo Brasileirão, no fim de maio.

"Estou muito feliz, passei três meses me recuperando de uma lesão difícil, muito complicada e, então, estou satisfeito por voltar a treinar com o grupo. Espero voltar com tudo e trabalhar muito para fazer aquilo que gosto. A equipe vem crescendo de produção, quando o professor Mano Menezes optar por mim pode apostar que darei o meu melhor", festejou Manoel.

Arrascaeta garantiu que está recuperado fisicamente e pronto para ser acionado pelo técnico Mano Menezes. O jogador também destacou o bom momento vivido pela equipe, que venceu duas das últimas três partidas no Brasileirão. "Muito importante para mim voltar ao time e estar à disposição do treinador. Agora é estar forte e bem preparado fisicamente para quando for acionado entrar bem e poder ajudar o time da melhor maneira. Acho que nosso time está crescendo muito e espero que siga melhorando cada vez mais", frisou o meio-campista.

Para o jogo contra o Fluminense, no entanto, Manoel e De Arrascaeta são nomes descartados. Outro desfalque da equipe cruzeirense será o atacante Rafael Sóbis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No lugar dele, Mano Menezes deverá optar por Sassá, que marcou o primeiro gol com a camisa celeste no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, na rodada passada, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro, que ocupa posição intermediária na tabela de classificação com 21 pontos, deverá entrar em campo para enfrentar o Fluminense com a seguinte formação: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Élber, Alisson e Thiago Neves; e Sassá.