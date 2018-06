Manoel enaltece torcida e garante que o Cruzeiro 'promete muito' na temporada

O entusiasmo pelo bom início do Cruzeiro na temporada de 2018 foi enaltecido nesta terça-feira pelo zagueiro Manoel. Feliz com o desempenho, o jogador reiterou que o time pode ter um excelente ano. E explicou que a torcida pode ter um papel fundamental nessa trajetória.

Nos seis primeiros jogos válidos pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu cinco, empatou um, marcou 11 gols e sofreu apenas um. Lidera, assim, a competição com 16 pontos, três na frente do vice América-MG.

O bom desempenho e os importantes reforços para a temporada, como o centroavante Fred, embalaram torcedor e o Cruzeiro passou a atuar frequentemente com estádios lotados. Essa combinação, segundo Manoel, faz a equipe mineira sonhar grande para 2018.

"O torcedor sabe da qualidade da nossa equipe. Eles estão enchendo o estádio porque sabem que o time tem muito a mostrar. Espero que eles sempre possam nos acompanhar e nos ajudar, porque a gente fica mais forte com eles dentro de casa", pontuou o zagueiro, antes de acrescentar.

"A torcida está enchendo o estádio, torcendo e nos ajudando bastante. Nossa equipe promete muito neste ano, vem jogando muito bem e a gente fica muito feliz pelo torcedor estar nos ajudando tanto", completou.

A próxima partida do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro será neste sábado, às 16h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Villa Nova, que está em terceiro lugar com oito pontos.