Manoel festeja ano no Atlético-PR, mas cobra títulos Ao se firmar no Atlético-PR em 2010, depois de um 2009 no qual ele foi promovido dos juniores para o profissional do clube, o zagueiro Manoel comemorou a boa temporada que realizou pelo clube. Ao mesmo tempo, porém, ele ressaltou que o time precisa conquistar ao menos um título em 2011, fato que não ocorreu neste ano.