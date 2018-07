Manoel, Gilson e Alisson se recuperam de lesão no Cruzeiro

Em fase final de recuperação de lesões, o zagueiro Manoel, o lateral-esquerdo Gilson e o meia Alisson deixaram o departamento médico do Cruzeiro nesta terça-feira. Os jogadores iniciaram os trabalhos físicos e estarão á disposição do técnico Marcelo Oliveira em breve.

"Os atletas passaram pelo período de cicatrização das lesões e fizeram o trabalho de atividade física colocados em situação de stress junto com a fisioterapia. Agora a preparação física os colocam em atividade de campo, visando a performance de cada um, tentando que eles fiquem no mesmo nível de atividade física dos demais jogadores", explicou Charles Costa, fisioterapeuta do clube.

Manoel vinha sofrendo com uma lesão na coxa esquerda, enquanto Gilson tinha um problema na coxa direita. Alisson também se recupera de um problema muscular que sofreu ainda na pré-temporada. Apesar do retorno deles, o departamento médico do Cruzeiro continua lotado, agora com Bruno Rodrigo, Mayke, Fábio, Dedé, Riascos e os goleiros reservas Alan e Elisson, todos contundidos.