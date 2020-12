Manoel lamenta empate do Cruzeiro e foca em fugir do rebaixamento na Série B

O Cruzeiro se manteve a nove pontos do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e ficou a dez da zona de rebaixamento ao empatar sem gols com o CRB nesta terça-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada. O experiente zagueiro Manoel lamentou o resultado e mostrou cautela quanto às pretensões mineiras na competição.

"Nosso objetivo maior é afastar o Cruzeiro ao máximo da zona do rebaixamento. O empate foi ruim", disse ele após a partida, reconhecendo que o time não brilhou desta vez e não mereceu melhor sorte.

Leia Também Cruzeiro só empata com o CRB e segue a nove pontos do G-4 da Série B

Sem perder há três jogos, o Cruzeiro ocupa o 11º lugar, com 35 pontos. Na sexta-feira, às 21h30, o Cruzeiro visitará o Vitória no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada. "A gente tem outro jogo fora de casa, contra o Vitória, e precisa ter foco total", completou o zagueiro do Cruzeiro.

Para o próximo jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari não terá o volante Jadsom Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo nesta terça. O atacante Airton, por outro lado, volta de suspensão. Fábio, Manoel, Ramon, Adriano e Rafael Sóbis seguem pendurados, enquanto o atacante William Pottker continua entregue ao departamento médico.