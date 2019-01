Manoel nega ter pedido ao Corinthians auxílio moradia de R$ 50 mil: 'Tudo mentira'

O zagueiro Manoel foi apresentado nesta quinta-feira pelo Corinthians e vestiu a camisa com a marca do novo patrocinador master, o banco mineiro BMG, confirmado no início da tarde. O jogador de 28 anos assinou contrato por empréstimo de um ano e chega para formar dupla de zaga com Henrique.

Nas primeiras declarações, ele aproveitou para dizer que toda a polêmica que envolveu a troca do Cruzeiro para o Corinthians não foi verdadeira. Manoel teria pedido salário de R$ 500 mil além de um auxílio moradia de R$ 50 mil. "É tudo mentira. Queria deixar claro que para estar aqui, o presidente (Andrés Sanchez) sabe disso, abri mão de muita coisa."

Manoel não entrou em detalhes sobre a negociação e acredita que deve estrear em breve com a camisa alvinegra. O zagueiro ficou de fora de parte da pré-temporada no Cruzeiro por causa de uma catapora. "Estou recuperado, voltei a treinar a parte física. Em torno de uma semana devo estar pronto", disse.

O técnico Fábio Carille ainda não teve tempo de conversar com o jogador. Manoel disse que sabe da importância que o treinador dá para o setor ofensivo. "Vai ser bom para eu crescer profissionalmente, vai ser muito importante", disse. "Mas ainda não tive muito contato com os companheiros. Tenho feito um trabalho a parte nesse início."

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista neste domingo contra o São Caetano em Itaquera. Para a partida a dupla de zaga deverá ser formada por Marllon e Henrique. Apesar de ter feito poucos testes, será a terceira escalação de Carille no setor. No jogo-treino contra o Nacional jogaram Léo Santos e Henrique e no amistoso contra o Santos, Pedro Henrique e Henrique.