Manoel vai operar o joelho e não tem prazo para voltar no Cruzeiro

O Cruzeiro segue tendo problemas com a condição física de seus zagueiros. Depois de Dedé voltar ao departamento médico para tratar sua lesão no joelho, agora é Manoel que precisa parar. Titular da defesa celeste, ele passará por cirurgia no joelho direito e não tem prazo para voltar a ficar disponível.

"Manoel teve uma queixa depois da partida desse domingo, contra o Guarani, uma dor importante. Fizemos uma avaliação inicial no local, ele retornou ao tratamento aqui na Toca II, na segunda-feira, ainda mantendo uma dor bem significante, então tratamos de realizar um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão na cartilagem do joelho direito do jogador", explicou, ao site oficial do Cruzeiro, o médico Sérgio Freire Júnior.

De acordo com o médico, Manoel vai ficar fora de combate por "um tempo razoável". "É uma lesão, que além da cartilagem, tem um pequeno fragmento solto que chamamos de corpo livre, e dessa maneira passa a ter a indicação de um procedimento cirúrgico. A cirurgia será por videoartroscopia, um procedimento relativamente simples", contou ele, projetando que a cirurgia será ainda nesta semana.

No começo do mês passado, Dedé sofreu uma fratura na patela do joelho direito, o mesmo que ele operou duas vezes em 2015 e que o tirou de combate por 14 meses. Quando a lesão foi revelada pelo Cruzeiro, a previsão de retorno dele, dada pelo mesmo médico, era até seis semanas.

Atualmente, Bruno Rodrigo é titular da equipe. A vaga de Manoel deverá ficar com Léo, o mais experiente dos reservas. As outras opções são Bruno Viana e Fabrício Bruno, ambos promovidos recentemente da categorias de base.