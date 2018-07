Manoel passará por cirurgia no pé esquerdo e vai desfalcar o Cruzeiro por 2 meses

O Cruzeiro sofreu uma baixa para os seus próximos compromissos na temporada 2017. Nesta quinta-feira, o clube confirmou que o zagueiro Manoel sofreu uma fratura no pé esquerdo e precisará passar por uma cirurgia. A previsão do departamento médico é de que o jogador fique afastado dos gramados por aproximadamente dois meses.

Manoel se lesionou na última quarta-feira, durante a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Mineirão, resultado que classificou o time da casa às oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, o zagueiro foi submetido a um exame de raio X, que detectou uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.

O departamento médico do Cruzeiro determinou que Manoel passe por uma cirurgia, que ainda terá a sua data definida. "O Manoel sofreu um forte trauma no pé esquerdo no jogo de ontem (quarta-feira) contra o São Paulo. Realizamos um exame de raio X e foi constatada essa fratura no quinto metatarso, que tem indicação de tratamento cirúrgico. A cirurgia ainda será programada, mas podemos adiantar que ele tem uma previsão de retorno aos treinos e demais atividades em torno de dois meses", explicou Sérgio Freire Júnior, médico do Cruzeiro.

Agora afastado dos gramados por dois meses, Manoel vinha sendo titular da zaga do Cruzeiro nesta temporada. Agora, a tendência é de que o equatoriano Kunty Caicedo seja o escolhido para formar a dupla de zagueiros do time mineiro com Léo, como o técnico Mano Menezes indicou na última quarta-feira, ao colocá-lo em campo quando o titular se lesionou. Dedé é a outra opção do treinador para a vaga.