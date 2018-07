Manoel revela ansiedade pela estreia no Cruzeiro

Reforço contratado pelo Cruzeiro durante a intertemporada, o zagueiro Manoel fará sua estreia oficial na quinta-feira, quando o time enfrenta o Vitória, no Mineirão, na retomada do Brasileirão após a Copa do Mundo. E não esconde a ansiedade por finalmente jogar com a camisa cruzeirense.

"Estou um pouco ansioso, agora vou ter meu encontro com a torcida, mas estou preparado. Estou treinando bastante, treinando forte. Quando você está preparado, você procura fazer o melhor e, com certeza, vão aparecer os resultados", contou Manoel, que veio do Atlético-PR.

"Vou procurar jogar como sempre joguei no Atlético-PR, com atitude, com personalidade. Isso é o mais importante. Não vou chegar aqui e tentar fazer diferente. Vou procurar fazer o melhor, me aprimorar cada vez mais, treinar cada vez mais, para, quando for jogar, estar preparado", avisou.