Manoel será a principal novidade do Corinthians para encarar o Red Bull

O Corinthians terá mudanças para encarar o Red Bull, quarta-feira, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista. Além do possível retorno de atletas que ficaram no banco de reservas contra a Ponte Preta, casos de Fagner, Henrique e Jadson, Richard e Ramiro a principal novidade da equipe deve ser a estreia do zagueiro Manoel, que chegou por empréstimo do Cruzeiro.

Para o futuro, o técnico Fábio Carille vê sua dupla de zaga titular ideal com Manoel e Henrique. Mas, por enquanto, apenas quem já estava no clube tem sua vaga assegurada. "O Henrique jogou muito comigo antes de eu ir embora e é minha preferência para iniciar, sim", avisou.

Além dos dois, o Corinthians conta ainda com Marllon, Pedro Henrique e Léo Santos para a posição. A contratação de um zagueiro foi uma das prioridades da diretoria no começo do ano. Desde que Balbuena deixou o clube, a equipe sofre para achar um parceiro para Henrique.

Por ser início de temporada e os jogadores ainda não estarem 100% fisicamente, o treinador deve promover diversas mudanças no elenco entre um jogo e outro, até começar a definir um time titular e trabalhar em cima dele. A zaga, porém, parece ser um dos poucos setores em que não há dúvida para o comandante corintiano.