Manoel vê Cruzeiro capaz de se salvar no Brasileiro e conquistar a Copa do Brasil

A derrota de domingo para o Flamengo recolocou o Cruzeiro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O novo momento complicado na temporada tem assustado os torcedores, mas não parece mexer com a confiança de alguns jogadores. É o caso do zagueiro Manoel. Para ele, a equipe tem qualidade para se salvar na competição e ainda conquistar a Copa do Brasil.

"Temos elenco para recuperar no Brasileiro e também chegarmos fortes na Copa do Brasil. Precisamos sair da zona de rebaixamento, o foco é este, mas vamos trabalhar também pela Copa do Brasil. É um torneio diferente, de mata-mata. Temos grandes jogadores, um bom elenco. Esperamos fazer uma grande partida, sabemos que é difícil, mas temos qualidade e vamos em busca de um resultado positivo", declarou nesta terça-feira.

É justamente por esta competição que o Cruzeiro enfrenta o Corinthians nesta quarta, no Itaquerão, na abertura das quartas de final. E o zagueiro deu a receita para sair de São Paulo com um bom resultado. "É jogar de igual para igual. O Corinthians tem qualidade. Tendo oportunidades, temos que matar. Não ter medo de jogar, não ficar retrancado e só pensando em marcar atrás. É fazer gol fora de casa e estar mais tranquilo para a volta."

O volante Ariel Cabral concordou com seu colega e destacou a importância de o Cruzeiro marcar um gol em São Paulo para ficar em situação mais confortável para a volta. "Precisamos saber que gol fora de casa vale muito. Pensar que são dois jogos, então temos que estar tranquilos. O Cruzeiro tem elenco para disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão. Neste momento, precisamos do apoio de todos. Estamos todos juntos, isso é o mais importante."