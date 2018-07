Manter soberania em casa motiva Palmeiras contra o Figueirense

O técnico Cuca e o elenco do Palmeiras têm nesta quinta-feira, contra o Figueirense, a ocasião ideal para ficar em vantagem sobre os principais concorrentes na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Sob a gestão do treinador, o time tem 100% de aproveitamento no Allianz Parque, onde entra em campo às 19h30 para tentar obter distância segura para os rivais.

A derrota na última rodada para o Cruzeiro não chegou a abalar o time. Mas a missão de não tropeçar em casa ganhou mais importância no clube após a convocação da seleção olímpica ontem. O técnico Rogério Micale chamou para a disputa dos Jogos do Rio dois titulares absolutos do Palmeiras, o goleiro Fernando Prass e o atacante Gabriel Jesus. A dupla poderá desfalcar o time no Campeonato Brasileiro durante seis rodadas. Por isso, acumular pontos, principalmente em casa, é fundamental.

“Enquanto nós dois estivermos aqui, temos que tentar pontuar. Não podemos perder pontos em casa de jeito nenhum. Vamos aproveitar que estamos com a cabeça no clube ainda para fazer bons jogos e ajudar o Palmeiras”, afirmou ontem o atacante Gabriel Jesus.

Diante de um adversário que não venceu fora de casa no Brasileiro, o Palmeiras é o favorito para vencer esta noite. Desde que Cuca assumiu a equipe, foram sete vitórias no Allianz Parque: cinco pelo Brasileiro, uma pela Copa Libertadores e outra pelo Campeonato Paulista.

“Em casa a gente tem como diferencial a nossa ‘pegada’. A gente vai na ‘garganta’ dos adversários o tempo inteiro e cria muitas chances”, disse.

A equipe deve ter somente uma alteração para enfrentar o Figueirense. O lateral-esquerdo Egídio, que tem uma inflamação no pé, não treinou ontem na Academia de Futebol e terá como provável substituto Zé Roberto. No restante, a formação provavelmente será a mesma usada contra o Cruzeiro.

O técnico Cuca definiu a equipe em trabalho na parte da tarde desta quarta-feira. Durante mais de uma hora o treinador comandou uma atividade fechada na Academia de Futebol. O lateral-direito Jean, com dores na coxa direita, continua fora da equipe e assim como no jogo em Belo Horizonte será substituído por Fabiano, apesar de o jogador ter ido mal contra o Cruzeiro.

Cuca não alterou a formação mesmo após a polêmica com o atacante Lucas Barrios. O técnico e o paraguaio trocaram farpas na imprensa sobre a falta de oportunidades ao jogador como titular. Mesmo após fazerem as pazes, Barrios fica no banco.

O dia de trabalho teve pela primeira vez a presença do colombiano Yerry Mina. O zagueiro contratado do Independiente Santa Fe teve o primeiro contato com o grupo, mas não foi a campo. Hoje ele irá ao estádio para ser apresentado à torcida palmeirense.

O treinamento de ontem teve também a presença do argentino Cristaldo, já em tom de despedida. O atacante cumprimentou os colegas e está de saída para o Cruz Azul, do México.

Em compensação, Leandro Pereira está de volta ao Palmeiras. Ele assinou contrato por um ano, até junho de 2017. O atacante foi emprestado pelo Brugge, da Bélgica.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS: Prass; Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Cleiton Xavier e Dudu; Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

FIGUEIRENSE: Fernández; Ayrton, Marquinhos, B. Alves e M. Pedroso; J. Caucaia, Ferrugem e Bady; Dudu, Ermel e Rafael Moura. Técnico.: Vinícius Eutrópio.

Juiz: Gilberto Castro Junior

Local: Allianz Parque.

Horário: 19h30.

TV: Pay-per-view.