Mantuan destaca 'muito treino' pelo segundo gol contra o Juventude

O meio-campista Gustavo Mantuan, de 20 anos, não conseguiu esconder o sorriso ao final da vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, neste sábado, na Neo Química Arena, em Itaquera. O camisa 31, que também atua na ala direita, anotou o segundo e fechou a conta.

Além de ver o Corinthians voltar a vencer (havia perdido para o Cuiabá na rodada anterior), o clube paulista ainda recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro. O alvinegro chegou aos 21 pontos contra 19 do Palmeiras, segundo colocado e que tem um jogo a menos (enfrenta o Coritiba neste domingo).

Mantuan entrou no segundo tempo no lugar de Adson, autor do primeiro gol, e acertou um belo chute cruzado do lado direito da área. A bola ainda acertou a trave antes de entrar. O jovem diz que o lance é bastante treinado durante a semana no CT.

"(O chute) Foi muito treino, jogo pela ponta-direita, tem que treinar bastante para dar o tapa profundo", afirmou, logo após deixar o campo, em entrevista ao canal Premiere. "Estou muito feliz pelo grupo e pelo gol também", completou o jogador após a vitória sobre o vice-lanterna Juventude, neste sábado.

O Corinthians voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira contra o Athletico-PR, às 21h30, em Curitiba. A equipe rubro-negra ainda joga na rodada, contra o Fortaleza, neste domingo, fora de casa.