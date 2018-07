Manuel da Lupa é reeleito presidente da Portuguesa O atual presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, foi reeleito para mais um mandato de três anos em eleição realizada na noite de terça-feira no Canindé, na zona norte de São Paulo. Após a confirmação da vitória, houve troca de ameaças entre as duas correntes políticas do clube e uma pancadaria tomou conta do local.