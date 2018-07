Manuel Neuer aponta favoritismo de sul-americanos na Copa do Mundo

MUNIQUE - O goleiro Manuel Neuer avaliou que o fato da Copa do Mundo deste ano ser realizada no Brasil aumenta as chances de uma seleção sul-americana conquistar o título do torneio. Por isso, o jogador do Bayern de Munique apontou o Brasil, a Argentina e o Uruguai como adversários capazes de evitar o quarto título mundial da Alemanha, uma das favoritas a ser campeã do principal torneio do futebol.

"Sabemos do nosso potencial e que somos uma das favoritas. Como também são os sul-americanos. O Brasil é um candidato fortíssimo. Não subestimo o Uruguai, que pode surpreender. E claro, a Argentina. Acrescente a isso o fato de que eles estarão no seu próprio continente", disse, em entrevista ao site da Fifa.

Neuer destacou que o recente sucesso dos clubes alemães mostra que a sua seleção chegará forte para a Copa. Seu atual clube, o Bayern, faturou a Liga dos Campeões da Europa, em decisão com o também alemão Borussia Dortmund, no ano passado e também conquistou o título do Mundial de Clubes.

"Tivemos um período vitorioso que eu acredito que vai continuar. Não é apenas o Bayern que tem apresentado um futebol de primeira linha. O Borussia Dortmund também foi muito bem na última temporada e nos enfrentou na final da Liga dos Campeões. Isso mostra que o futebol alemão está no caminho certo, pode superar outras nações e vai para o Brasil com muita confiança", afirmou.

Sorteada para o Grupo G da Copa, a Alemanha terá Gana, Portugal e Estados Unidos como adversárias. Neuer elogiou os oponentes, mas garantiu não temer nenhum deles. "É um grupo forte, temos consciência disso. Mas também sabemos que podemos vencer todos eles. Não são estranhos para nós. Conhecemos os elencos e já os enfrentamos. Então vamos bem preparados nesse aspecto", comentou.