Manuel Neuer está descontente e pode deixar Bayern de Munique em 2021

Goleiro campeão do mundo com a seleção da Alemanha em 2014, Manuel Neuer não deve renovar com o Bayern de Munique na próxima temporada. O arqueiro deve permanecer no clube alemão somente até junho de 2021, data de encerramento do seu contrato, de acordo com a revista alemã Kicker.

LEIA TAMBÉM > Confederação Asiática mantém paralisação e adia partidas programadas até junho

Segundo a publicação, dois fatores têm deixado Neuer descontente com a equipe. O primeiro está relacionado ao suposto vazamento de informações pelo Bayern de Munique para a imprensa alemã sobre exigências salariais de jogadores.

Já o segundo tem a ver com a contratação de Alexander Nubel em janeiro, então goleiro do Schalke 04. Na época, outro periódico alemão, o Bild, havia afirmado que Neuer estava chateado com a chegada do jovem arqueiro, pois teria ouvido de dirigentes do time bávaro que iria revezar a posição com o novato, de apenas 23 anos.

Neuer, veterano da equipe com 34 anos, está na equipe de Munique desde 2011. Nesse período, conquistou sete vezes o Campeonato Alemão e uma vez Liga dos Campeões. São mais de 370 partidas disputadas com a camisa dos bávaros.