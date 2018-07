Manuel Pellegrini promete novos reforços no Manchester City

MANCHESTER - O Manchester City já acertou nesta pré-temporada com o brasileiro Fernandinho e o espanhol Jesús Navas, mas parece ainda não ter sido o suficiente para o novo técnico da equipe, Manuel Pellegrini. Nesta quarta-feira o treinador deu sua primeira entrevista coletiva no cargo e garantiu que o clube inglês ainda contratará jogadores para o início da próxima temporada.

"É verdade que ainda precisamos de um centroavante. Temos dois centroavantes e precisamos de outro, mas não quero falar sobre nomes. Acho que precisamos de dois jogadores que possam competir em todas as posições. Nós vamos tentar trazer ao Manchester City os melhores de todas as partes do mundo", declarou.

Um dos motivos para Pellegrini buscar um novo atacante é a saída do argentino Carlitos Tevez. O jogador, que sempre teve problemas com a direção do Manchester City, finalmente deixou o clube e acertou com a Juventus. O próprio técnico chileno admitiu que via no atleta o desejo de deixar a Inglaterra e que outros nomes ainda podem sair.

"Eu falei com o Carlos e senti que ele não queria mais ficar aqui, ele foi muito claro para mim. Acho que foi a melhor escolha para o Carlos e para o clube", disse. "Na próxima semana veremos as diferentes situações de vários jogadores. Eu vou falar com o Txiki (Begiristain, diretor esportivo) e estou sempre falando com os jogadores para ver o que querem."

Apesar de pedir novos reforços, Pellegrini não esconde a satisfação com as chegadas do meia Fernandinho e do meia-atacante Jesús Navas. "Tanto o Fernandinho quanto o Navas foram minhas escolhas de jogadores. Eu falei muito com o Txiki sobre eles e eles estão aqui agora porque eu pedi", comentou.