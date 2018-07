Manutenção de invencibilidade vira meta do Cruzeiro para o Brasileirão

Campeão da Copa do Brasil e já garantido na próxima edição da Copa Libertadores, o Cruzeiro encontrou uma meta para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro: a manutenção de sua invencibilidade. Foi, ao menos, o que garantiu o volante Henrique. Animado com a sequência de 13 partidas sem derrotas, ele afirmou que o elenco está concentrado em ampliar essa sequência positiva.

"Nós queremos manter essa invencibilidade e vamos trabalhar para isso, para manter esse bom momento, para manter essa sequência de vitórias. Nós trabalhamos sempre para vencer", destacou o volante.

Henrique comentou também que a boa fase trouxe confiança ao elenco, o que pode facilitar no objetivo cruzeirense. "Esse fase altamente positiva deixa o ambiente leve, você fica cada vez mais confiante. Com os resultados e os títulos vindo, a confiança vem, a equipe passa a jogar mais leve, mais solta e o ambiente fica mais favorável. Temos que procurar aproveitar ao máximo esse momento e conquistar o maior número de pontos possíveis no Brasileirão."

Esse bom momento do time, segundo complementou o volante, foi corroborado pelo título da Copa do Brasil, assegurado no final de setembro. "Quando se conquista um título da importância da Copa do Brasil, que teve mais de 90 equipes lutando por ele e apenas nós fomos vencedores, mostramos a nossa força."

A equipe mineira volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, pela 29ª rodada do Brasileirão.