Manutenção na reserva ajuda Palmeiras a economizar com Felipe Melo

O volante Felipe Melo foi reintegrado nesta segunda-feira ao elenco do Palmeiras e apesar de não ter previsão de ser aproveitado pelo técnico Cuca, o jogador traz à diretoria um dos custos periódicos mais pesados de todo o elenco. O salário de cerca de R$ 350 mil, acrescido pelas parcelas da luva pela assinatura de contrato, fazem o clube pagar ao jogador aproximadamente R$ 3,5 milhões por semestre, ou seja, por volta de R$ 583 mil por mês.

A conta desses valores aumenta pela necessidade de o clube pagar em parcelas trimestrais de R$ 700 mil a soma de R$ 8,4 milhões pela assinatura de contrato. Como o vínculo vai até dezembro de 2019, o jogador ainda tem para receber cerca de R$ 6 milhões por esse acordo, já que transcorridos somente nove meses de Palmeiras, a diretoria pagou a Felipe Melo apenas três parcelas.

O montante a ser pago ao jogador, porém, pode ser ainda maior caso ele volte a jogar. No acordo selado entre o clube o volante, está combinado o acerto de R$ 20 mil para cada partida disputada. Por conta disso, desde janeiro, quando foi contratado, Felipe Melo recebeu do Palmeiras cerca de R$ 5 milhões entre salários, premiações e bônus, todas condições estabelecidas na vinda dele.

O técnico Cuca entende que Felipe Melo não se encaixa no sistema de jogo planejado para o clube, o 4-4-2 com dois volantes com mais mobilidade. As vagas até o momento pertencem a Bruno Henrique e a Tchê Tchê. Essa preferência, aliada ao desentendimento recente, deve fazer com que o jogador de 34 anos não seja utilizado na equipe e, assim, o Palmeiras economize nas despeses referentes ao camisa 30.

A integração de Felipe Melo foi alimentada pelo temor do clube em ter problemas na Justiça. Como o jogador acionou os advogados para pedir o retorno ao elenco e tem uma considerável quantia para receber pela sua contratação, a diretoria preferiu diminuir os problemas e alinhar com a comissão técnica um plano promover o retorno do volante ao plantel.

Antes de a volta ao elenco ser confirmada, o Palmeiras aguardou o fim do período de transferências da maior parte das ligas europeias. Até quinta-feira estará aberta a janela para o futebol turco, de onde Felipe Melo recebeu sondagens.

Uma saída, porém, é improvável, até mesmo para o mercado nacional. O período de inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro termina na sexta-feira. Como Felipe Melo atende ao requisito de ter atuado menos de sete jogos por uma mesma equipe, teria condições de reforçar outro clube.