Maracanã é castigado por forte chuva no Rio

SÃO PAULO - As fortes chuvas que assolam o Rio de Janeiro, iniciadas nessa terça-feira, já deixou vários bairros da cidade com pontos de alagamentos. A avenida Radial Oeste, na altura do estádio do Maracanã, amanheceu alagada. Todo o envolto do estádio que será palco da final da Copa do Mundo parecia um rio. Corregos transbordaram. A chuva também causou problemas nos transportes públicos.

O Centro de Operações do Rio informou que a Bacia de Jacarepaguá e Guanabara estão em estado de alerta, com possibilidade de transbordar também. Algumas comunidades do Rio tiveram de deixar casas devido ao risco de desmoronamento. A preocupação da defesa civil atinge 45 municípios.

As avenidas próximas ao Maracanã foram interditadas logo cedo, e depois liberadas. Durante a Copa do Mundo, o Rio não deverá sofrer com problemas de chuvas. Embora a temperatura caia um pouco na metade do ano, as chuvas são raras nessa região do País nesse período.