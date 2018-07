Maracanã inicia fase de concretagem das arquibancadas

As obras de reforma do Maracanã, estádio que receberá a final da Copa do Mundo de 2014, entraram em uma nova fase nesta semana. Começaram na segunda-feira os trabalhos de concretagem da arquibancada. Segundo a secretaria estadual de Obras, quando esta parte estiver concluída, em agosto de 2012, os anéis inferior e superior da arquibancada vão se encontrar, separados apenas pela linha de camarotes.

Os camarotes estarão dispostos no centro do campo, dos dois lados - setores leste e oeste do estádio. De acordo com o secretário de Obras, Hudson Braga, a parte superior vai "avançar" 12 metros em direção ao gramado e não haverá "pontos cegos", denominação usada para os locais onde a visão total do campo é impedida pela própria estrutura do estádio.

A construção das rampas, segundo nota divulgada nesta sexta-feira pela secretaria, atingiu 50% do projeto previsto. Além das seis rampas, serão instalados 16 elevadores e seis escadas rolantes, somadas às oito existentes. "Com os novos acessos, o Maracanã poderá ser totalmente esvaziado num intervalo de sete minutos e meio a oito minutos. O padrão recomendado pela Fifa é de oito a 12 minutos", informou a secretaria.

A reforma do Maracanã para a Copa de 2014 tem previsão de término para dezembro de 2012, mas o estádio só será entregue à Fifa em fevereiro de 2013. Nesse intervalo, segundo a secretaria, serão feitos os demais ajustes para o funcionamento do estádio.