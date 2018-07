Maracanã responde Ferj e rejeita valores decididos em conselho

Com o apoio de Flamengo e Fluminense, o Consórcio Maracanã contestou nesta quarta-feira a decisão da Federação de Futebol do Rio (Ferj) de adotar para todos os clubes que disputam o Campeonato Carioca um modelo de locação do estádio similar ao utilizado no contrato com o Fla.

No dia anterior, o conselho arbitral realizado entre os clubes e Ferj, sem a dupla Fla-Flu, decidiu que o custo de operação para jogar no estádio seria de R$ 10,37 por torcedor pagante, podendo chegar a no máximo R$ 310 mil.

O novo modelo segue parâmetros parecidos aos que vigoram na parceria do Flamengo com a concessionária. Dessa forma, os clubes que não têm contrato com administradora seriam beneficiados com custos menores para jogar no Maracanã.