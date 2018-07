Maracanã se prepara para entrar na reta final das obras e receber a cobertura

RIO - As novas fotos 360° do Maracanã fazem um passeio exclusivo pelas arquibancadas já montadas e mostram os preparativos para o início da colocação da cobertura, considerada a fase mais pesada da reta final de reforma do estádio.

Andaimes e plataformas foram erguidos para ajudar na montagem de cabos de aço que vão sustentar a estrutura da cobertura. Por meio do sistema chamado big lift, que necessita de 120 macacos hidráulicos, a estrutura, que é metálica, será içada para a colocação de uma lona tensionada feita de fibra de vidro e teflon. A lona será esticada com a ajuda de alpinistas profissionais e de guindastes. As fotos podem ser acessadas em http://www.odebrechtarenas.com.br/estadio/maracana