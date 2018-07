Maracanã será liberado para sediar finais do Campeonato Carioca

As finais do Campeonato Carioca serão disputadas no Maracanã. O principal estádio do Rio de Janeiro, que está sob os cuidados do Comitê Rio-2016 até outubro, sediará as partidas nos dias 1 e 8 de maio. A confirmação foi dada nesta quarta-feira pelo presidente do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman.

Assim como o Engenhão, o Maracanã não sediou nenhuma partida do Estadual - estava fechado desde o fim do ano passado. Os dois estádios estão sendo preparados para a Olimpíada. Não havia nenhuma previsão de que um deles sediasse as finais do campeonato, mas o presidente de Federação de Futebol do Rio (Ferj), Rubens Lopes, costurou um acordo com os organizadores.

Caso o Maracanã não fosse liberado, as finais do Carioca teriam que ser disputadas no interior ou até mesmo em outro estado, algo que seria inédito na história da competição. Na capital fluminense, o único estádio disponível é o São Januário, do Vasco, que também está sendo utilizado pelo Botafogo.